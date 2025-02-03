Nazione: "20 milioni per Fagioli? Ora no, ma in estate forse sì. Occhio alle sorprese"

Fagioli si allontana dalla Fiorentina

La Fiorentina tratta da tempo il centrocampista, ma gli arrivi di Ndour e Zaniolo, hanno fatto cambiare un po' le carte in tavola. Infatti, con i nuovi acquisti arrivati ieri a Firenze, la Fiorentina non sembra più interessata a trattare il centrocampista per 20 milioni di euro. Lo scenario più fattibile è che i rapporti fra Pradè e Giuntoli vadano avanti, che Fagioli venga messo sotto contratto dalla Fiorentina ma che i dettagli dell'arrivo a titolo definitivo vengano discussi in estate. Inoltre in questo ultimo giorno di mercato le mosse a sorpresa sono dietro l'angolo. Tutto dipenderà dai contatti tra la la Fiorentina e gli altri club. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-non-ha-dubbi-il-no-di-commisso-ai-35-milioni-per-comuzzo-sarebbe-clamoroso-35-milioni-cifra-giusta/287402/