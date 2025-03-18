Corriere dello Sport: “Fagioli vuole restare, Fiorentina pronta a riscattarlo in anticipo per 16 milioni totali”

La Fiorentina vuole chiudere l'operazione il prima possibile

Nicolò Fagioli si è rivelato protagonista assoluto nella sfida tra Fiorentina e Juventus, un match che ha rappresentato sia una dolce rivincita che un momento di forte emozione per lui. Dopo undici anni in bianconero, il centrocampista ha brillato con la maglia viola, regalando una prestazione di alto livello e sottolineando la sua crescita con due assist decisivi. Nel post-partita, ha espresso il suo affetto per la Juventus, ma ha anche ribadito la sua volontà di concentrarsi sulla nuova avventura alla Fiorentina, dove si è sentito subito accolto.

Il trasferimento di Fagioli a Firenze si sta rivelando un successo. Sotto la guida di Palladino, il giocatore ha trovato la sua dimensione ideale nel ruolo di mezzala di qualità, mostrando lampi di talento sia in Conference League che contro la sua ex squadra. La sua prestazione contro la Juventus è stata magistrale, conquistando il pubblico e la dirigenza viola, che ora vedono in lui un investimento prezioso. Con un costo complessivo di 16 milioni di euro, il suo acquisto potrebbe rivelarsi un vero affare, considerando il valore di mercato attuale.

La Fiorentina è intenzionata a chiudere l'operazione il prima possibile, indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi stagionali. Il prestito di Fagioli scade a giugno, con un obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Europa, ma il club viola ha comunque la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo. La dirigenza, consapevole del talento del giocatore e della sua volontà di restare, sta lavorando per assicurarselo definitivamente, evitando possibili inserimenti da parte di altre squadre. Lo scrive il Corriere dello Sport.