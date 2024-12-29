Rubinho: “Palladino come Gasperini, il "disciplinato". De Gea è maturato. La Juve vincerà soffrendo"

Palladino era un pupillo di Gasp

L'ex portiere bianconero Rubinho racconta il suo pensiero sugli allenatori che oggi si sfidano all'Allianz Stadium, entrambi allievi di Gasperini al Corriere dello Sport: “Oggi Palladino gli assomiglia di più a Gasperini, per come legge le partite. Era un suo pupillo, fra i più capaci di interpretare alla lettera le indicazioni del Gasp. Per definirlo da compagno dico "disciplinato": arrivava sempre prima di tutti al campo, si allenava di più e mangiava bene. Ha una grande mentalità.

De Gea? La Fiorentina meritava un portiere così, con carisma e tecnica. È addirittura maturato nel rendimento, prima faceva qualche errore mentre oggi è affidabile al massimo. Chi vincerà? La Juve ma soffrendo”.

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