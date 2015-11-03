Notizie Rubinho Fiorentina

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Rubinho: “Palladino come Gasperini, il "disciplinato". De Gea è maturato. La Juve vincerà soffrendo"

29 dicembre 2024 09:25

Sentite Rubinho: "Bento sarebbe perfetto più come portiere della Fiorentina che all'Inter per il dopo Sommer"

26 marzo 2024 21:41

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