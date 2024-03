Sentite Rubinho: “Bento sarebbe perfetto più come portiere della Fiorentina che all’Inter per il dopo Sommer”

L’ex portiere brasiliano Rubinho, tra le altre di Genoa, Livorno e Juventus, a Sportitalia ha lasciato una dichiarazione sul portiere dell’Atletico Paranaense Bento accostato all’Inter per la prossima stagione: “Lo vedo bene alla Fiorentina più che come portiere dell’Inter, è molto bravo, ha grandi qualità e credo che sarà il nuovo titolare del Brasile, ma ora lo vedo benissimo a Firenze, è il posto per lui”.