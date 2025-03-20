Da Napoli sono sicuri: "La Fiorentina non ha ceduto Comuzzo al Napoli perchè andrà alla Juventus in estate"

Secondo quanto riporta Il Mattino la Fiorentina non avrebbe ceduto Comuzzo al Napoli perchè promesso alla Juventus

Il Mattino pubblica alcune indiscrezioni relative al mancato passaggio del giocatore della Fiorentina Pietro Comuzzo agli azzurri. Il presidente viola Rocco Commisso secondo il giornale ha rifiutato un'offerta di 32 milioni per il giocatore in quanto la richiesta era di 40.

Tuttavia, sempre secondo il quotidiano, dietro a questo muro di Commisso non ci sarebbe solo la richiesta economica. Infatti dietro ci sarebbe già un pre accordo con la Juventus che sarebbe pronta a strappare l'ennesimo giocatore al club fiorentino