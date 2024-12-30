Labaro Viola

Nazione: “La Fiorentina è ancora una squadra vera. Pareggio che vale tanto per come si era messa la gara”

Dallo Stadium la Fiorentina esce con un punto d'oro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2024 09:37
Nazione: “La Fiorentina è ancora una squadra vera. Pareggio che vale tanto per come si era messa la gara” -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Juve
Sottil
Condividi

Esce con un punto d'oro la Fiorentina dalla sfida dello Stadium contro la Juventus di Thiago Motta. Un pareggio che chiude il 2024 viola e che vale veramente tanto, soprattutto nel modo in cui è arrivato. La Fiorentina è ancora una squadra vera.

Palladino stupisce tutti schierando Parisi al posto di Gosens, ma all'inizio c'è solo la Juventus in campo. E dopo lo stop per i cori razzisti a Dusan Vlahovic, i bianconeri trovano il vantaggio con Thuram. Brava la Fiorentina a non mollare e poco dopo, lo splendido cross di Adli viene trasformato in gol dall'incornata di Moise Kean. L'ex Juve non esulta e si prende il meritato applauso dei suoi ex tifosi.

Nella ripresa, come nel primo tempo, la Juventus ha il possesso del gioco. De Gea compie due miracoli, prima su Vlahovic e poi su Gatti. Ma alla fine, sempre Thuram, riporta avanti la squadra di casa. Sembra tutto perduto, ma la squadra di Palladino lotta con i denti e all'87' Riccardo Sottil scaraventa il pallone sotto la traversa sfruttando uno scivolone di Cambiaso. Finisce 2 a 2 e la Fiorentina torna a gioire. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-i-conti-tornano-con-un-centravanti-ed-un-portiere-ma-perche-togliere-adli/282670/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok