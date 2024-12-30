Nazione: “La Fiorentina è ancora una squadra vera. Pareggio che vale tanto per come si era messa la gara”

Dallo Stadium la Fiorentina esce con un punto d'oro

Esce con un punto d'oro la Fiorentina dalla sfida dello Stadium contro la Juventus di Thiago Motta. Un pareggio che chiude il 2024 viola e che vale veramente tanto, soprattutto nel modo in cui è arrivato. La Fiorentina è ancora una squadra vera.

Palladino stupisce tutti schierando Parisi al posto di Gosens, ma all'inizio c'è solo la Juventus in campo. E dopo lo stop per i cori razzisti a Dusan Vlahovic, i bianconeri trovano il vantaggio con Thuram. Brava la Fiorentina a non mollare e poco dopo, lo splendido cross di Adli viene trasformato in gol dall'incornata di Moise Kean. L'ex Juve non esulta e si prende il meritato applauso dei suoi ex tifosi.

Nella ripresa, come nel primo tempo, la Juventus ha il possesso del gioco. De Gea compie due miracoli, prima su Vlahovic e poi su Gatti. Ma alla fine, sempre Thuram, riporta avanti la squadra di casa. Sembra tutto perduto, ma la squadra di Palladino lotta con i denti e all'87' Riccardo Sottil scaraventa il pallone sotto la traversa sfruttando uno scivolone di Cambiaso. Finisce 2 a 2 e la Fiorentina torna a gioire. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-i-conti-tornano-con-un-centravanti-ed-un-portiere-ma-perche-togliere-adli/282670/