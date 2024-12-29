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De Gea: "Parata su Vlahovic? Sono caduto male ma alla fine è andato tutto bene"

Abbiamo ottenuto un punto importantissimo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 dicembre 2024 20:33
De Gea: "Parata su Vlahovic? Sono caduto male ma alla fine è andato tutto bene" -
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David De Gea, portiere della Fiorentina, ha analizzato brevemente ai canali di Dazn il pareggio contro la Juventus: "Abbiamo ottenuto un punto importantissimo, nella parata (su Vlahovic, ndr) sono caduto male ma alla fine è andato tutto bene. Se avrei mai pensato di passare serate così quando mi allenavo da solo? E' stato difficile ma ora torno qui a giocare e sono felice".

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