De Gea: "Parata su Vlahovic? Sono caduto male ma alla fine è andato tutto bene"

Abbiamo ottenuto un punto importantissimo

David De Gea, portiere della Fiorentina, ha analizzato brevemente ai canali di Dazn il pareggio contro la Juventus: "Abbiamo ottenuto un punto importantissimo, nella parata (su Vlahovic, ndr) sono caduto male ma alla fine è andato tutto bene. Se avrei mai pensato di passare serate così quando mi allenavo da solo? E' stato difficile ma ora torno qui a giocare e sono felice".

https://www.labaroviola.com/sottil-suona-la-carica-non-dobbiamo-mollare-un-centimetro-buon-punto-mai-facile-giocare-qui/282617/