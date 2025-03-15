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Gazzetta: "Kean-Gonzalez affare capovolto. La Fiorentina ora gode, la Juventus invece piange"

Alzi la mano chi lo scorso agosto avrebbe scommesso una pizza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2025 09:44
Gazzetta: "Kean-Gonzalez affare capovolto. La Fiorentina ora gode, la Juventus invece piange" -
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Kean-Gonzalez, affare capovolto. La Fiorentina gode, la Juve piange. Nico Gonzalez ha chiuso la scorsa stagione con 16 gol in più di Moise e domani affronterà il 25enne azzurro al Franchi da meno 17: 20 reti tra Serie A e Coppe per il neo viola e 3 per l’argentino juventino. Alzi la mano chi lo scorso agosto avrebbe scommesso una pizza. I 13 milioni (più 5 di bonus) spesi dalla Fiorentina per Kean sembravano tanti e adesso si sono rivelati un affare. Mentre i 33 (8 più 25 di riscatto obbligatorio) pagati dalla Juventus per Gonzalez si sono svalutati e fanno piangere i conti. Sette mesi dopo, la zucca si è trasformata in carrozza e la carrozza in zucca. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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