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Tuttosport: “La Juve protesta per la coreografia. Chiesta l’individuazione dei responsabili e provvedimenti”

La Juve si è rivolta a FIGC e Lega

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2025 08:21
Tuttosport: “La Juve protesta per la coreografia. Chiesta l’individuazione dei responsabili e provvedimenti” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Juventus non ha gradito l’enorme ‘Juve Merd..’ esposto dai tifosi della Fiorentina. Sotto traccia, ma nemmeno troppo, la società bianconera si è mossa con chi di dovere per chiedere non solo più rispetto, ma anche per evitare che gli stadi italiani possano diventare terra di nessuno.

Intendiamoci: nessuno pretende che si trasformino in teatri e purtroppo si è visto e sentito anche di peggio. Ma il messaggio che passa non è dei più edificanti. Detto che la tifoseria juventina allo Stadium non è esente da macchie (come l’urlo “mer…” tanto per stare in tema a ogni rinvio del portiere avversario di turno), nell’impianto del club bianconero i controlli sono molto severi. La Juventus, a fronte di una coreografia così esplicita, ha deciso di rivolgersi a Figc e Lega Calcio per chiedere un chiarimento e alla Questura di Firenze per individuare i responsabili affinché possano prendere i provvedimenti opportuni. Lo scrive Tuttosport. 

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