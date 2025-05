Tuttosport non ha dubbi: “Fagioli non verrà riscatto dalla Fiorentina. La Juve perderà i 16 milioni”

Quello che sembrava scontato fino a poco tempo fa, oggi vacilla tremendamente. Il riscatto di Nicolò Fagioli da parte della Fiorentina non era in discussione vuoi perché le condizioni per far scattare l’obbligo erano piuttosto morbide, vuoi perché il centrocampista aveva avuto in viola un buon impatto.

E invece la squadra di Palladino ha ormai perso il treno con destinazione le prossime coppe europee, mentre al Viola Park è emersa qualche perplessità sulla tenuta all’interno del gruppo del classe 2001. Se così sarà, Tudor lo avrà a disposizione per l’inizio del Mondiale per Club che inizia il 15 giugno. Ma la Juventus perderà i 16 milioni che avrebbe potuto incassare dalla Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.