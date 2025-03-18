Da Torino: "Striscioni indecorosi. Doppia azione legale contro la Fiorentina e Firenze"
Fondazionejb.com scrive che il comportamento dei tifosi della Fiorentina, responsabili della coreografia di domenica, non ha ricevuto alcuna censura o nota di biasimo né da parte della ACF Fiorentina,...
Fondazionejb.com scrive che il comportamento dei tifosi della Fiorentina, responsabili della coreografia di domenica, non ha ricevuto alcuna censura o nota di biasimo né da parte della ACF Fiorentina, né tantomeno dalla Città Metropolitana di Firenze, proprietaria dello stadio Franchi, nonostante il deplorevole messaggio veicolato nella censurata coreografia. La stessa Fondazione Jdentità Bianconera annuncia un'azione legale contro:
ACF FIORENTINA per aver violato:
(i) le disposizioni per la tutela dell’Ordine Pubblico in occasione delle gare, stante l’assenza di attività di prevenzione, vigilanza, educazione ed informazione rivolte ai tifosi;
(ii) le misure preventive contro l’esposizione di coreografie inneggianti alvilipendio;
La CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE per aver violato:
(i) le disposizioni di cui all’art. 2049 c.c. (l’amministrazione risponde per fatto illecito del proprio funzionario);
(ii) la disposizione dell’art. 2051 c.c., posto che l’illecito si è verificato all’interno di un bene di sua proprietà