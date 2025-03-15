Tuttosport svela: "Maltempo Toscana, Fiorentina-Juventus non è a rischio, il Franchi non ha danni"

Fiorentina-Juve per il momento non è a rischio rinvio

La disputa di Fiorentina-Juventus, in programma al Franchi domani alle 18, al momento non è a rischio. Molte zone della città sono state sommerse d'acqua e l'allerta rossa è in vigore anche per tutto oggi, ma da questo pomeriggio i fenomeni dovrebbero attenuarsi e anche per questo non appare a rischio il regolare svolgimento della gara tra viola e bianconeri. Le strutture dello stadio Franchi non hanno subito danni. Lo riporta Tuttosport.