Corriere dello Sport: “Kean con la Juve ha vinto alla grande, il “fattore K” è diventato un pilastro della Fiorentina”

Kean in maglia viola sta vivendo una stagione straordinaria

Moise Kean ha vissuto una serata speciale a Torino, segnando un gol decisivo e contribuendo al pareggio della Fiorentina contro la Juventus, la sua ex squadra. Il classe 2000 ha mostrato forza, eleganza e incisività, dimostrando di aver superato le delusioni del passato juventino con una prestazione dominante, suggellata dal gesto sobrio ma significativo di non esultare dopo il gol. Il pubblico bianconero gli ha tributato applausi, segno del rispetto per il suo talento.

Kean sta vivendo una stagione straordinaria: con 11 gol in Serie A, 15 complessivi in tutte le competizioni e un ruolo cruciale nella Fiorentina di Palladino, il "fattore K" è diventato il pilastro delle ambizioni viola. Il club ora guarda con fiducia alla possibilità di lottare per un posto in Champions League, ben oltre le aspettative iniziali, grazie anche alle prestazioni eccellenti del suo attaccante simbolo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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