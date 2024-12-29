Repubblica: “Juve-Fiorentina sarà una sfida in difesa. De Gea chiamato alla grande prova”

Juve e Fiorentina hanno incassato fino ad oggi 13 gol

Per l'ultima sfida del 2024 occhi puntati sul dato difensivo. Entrambe le squadre hanno subito 13 goal, posizionandosi al secondo posto nella classifica delle migliori difese del campionato. Per Palladino il lavoro sulla difesa era quasi richiesto da una piazza che fino a quel momento aveva visto una fase difensiva poco solida. Per Motta invece sembra quasi un riproporre in un'altra chiave il gioco di Allegri. Sia Fiorentina che Juventus con la difesa a quattro: la viola sette gare senza subire gol per su sedici partite giocate, dieci partite chiuse a porta inviolata per la squadra bianconera in diciassette gare.

Nel rendimento della Fiorentina oltre a Comuzzo, Ranieri e compagnia pesa soprattutto la presenza di David De Gea, chiamato oggi ad una grande prova. Per de Gea, quello di stasera, sarà il terzo incontro con la Juventus: fase a girone della Champions League 2018-2019 con il Manchester United, una vittoria a Torino per 2-1 e una sconfitta a Manchester per 1-0. Ma mai una porta inviolata. Lo riporta la Repubblica.

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