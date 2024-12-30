Tuttosport non ha dubbi: “Fiorentina fortunata, pareggia grazie a De Gea. Ma che Juve è?!”

La Fiorentina ha mostrato resilienza e sfruttato le opportunità

La Juventus domina il gioco ma incappa nell'ennesimo pareggio, chiudendo 2-2 contro la Fiorentina in una partita segnata da errori e mancanza di incisività. Pur tenendo il controllo con oltre il 62% di possesso palla e creando numerose occasioni, la squadra bianconera ha mostrato il solito difetto di mollare dopo essere passata in vantaggio.

Thuram ha aperto le marcature con una potente incursione al 20', ma i viola hanno risposto con un colpo di testa di Kean al 38', su assist di Adli. Nel secondo tempo, Thuram ha segnato il secondo gol bianconero su imbeccata di Koopmeiners, ma l'errore di Cambiaso all'84' ha permesso a Sottil di firmare il pari con un sinistro spettacolare. De Gea, con parate decisive, ha impedito il terzo gol juventino, mantenendo vivo il sogno viola.

La Fiorentina ha mostrato resilienza e sfruttato le opportunità, mentre la Juventus continua a soffrire la mancanza di "fame" per chiudere le partite. Con undici pareggi in 18 gare, il quarto posto resta distante tre punti, e il vizio di sedersi dopo il vantaggio è un problema da risolvere, soprattutto in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan. Lo riporta Tuttosport.

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