Buono il debutto per Fagioli, col Como può partire titolare. Serve la sua duttilità

Adlì non sta ancora bene, può giocare Fagioli dal 1'

Nicolò Fagioli ha fatto il suo debutto in maglia viola ma che in questo fine settimana potrebbe esordire dal 1’ al Franchi contro il Como. Il primo esame è superato: subentrato al 22' della ripresa contro l'Inter rilevando Moreno ha avuto un ottimo impatto. Qualità, temperamento, palleggio e buoni movimenti, con tanta voglia di dimostrare le sue qualità.

Fagioli è arrivato dalla Juventus con un possibile riscatto a 13,5 milioni, con il paletto di arrivare almeno in Conference, altrimenti scatteranno solo i 2 milioni e mezzo di prestito. Con Adli che non sta ancora bene, Palladino potrebbe scegliere proprio l'ex bianconero all'ora di pranzo contro il Como. La sua duttilità, qualora le scelte in mediana fossero altre, consente al tecnico di schierarlo anche sulla trequarti vista la sua duttilità tattica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.