Tuttosport svela: “Fagioli torna alla Juventus? Fiorentina perplessa sul riscatto”

Tuttosport oggi in edicola, riporta la concreta possibilità che Nicolò Fagioli possa disputare il prossimo Mondiale per Club con la Juve. Da Firenze arrivano sempre maggiori perplessità circa l’opportunità di riscattare il centrocampista che era arrivato dalla Juventus con la formula del prestito oneroso con un obbligo di riscatto subordinato – ecco il punto – alla qualificazione a una Coppa europea, una qualsiasi.

Il fatto che i viola probabilmente non riusciranno a qualificarsi neanche in Conference, permetterà al club di non onorare l’obbligo anche in considerazione del fatto che il centrocampista non avrebbe convinto dal punto di vista emotivo: qualità tecniche mai in discussione, ma non adeguata capacità di mantenere concentrazione e di saper resistere alle pressioni. Opinioni. Tali, comunque, da indurre la Fiorentina a risparmiare i 16 milioni necessari all’acquisto definitivo dopo averne versati 2,5 per il prestito oneroso.