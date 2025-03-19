Gazzetta sul riscatto di Fagioli: “Costa totalmente 16 milioni, la Fiorentina vuole anticipare tutto”

Fagioli guadagna quasi 2 milioni l'anno

Fagioli costa totalmente 16 milioni. Due e mezzo sono stati versati dai viola per il prestito oneroso. Due e mezzo sono di bonus. Se la Fiorentina, in ballo nei quarti di Conference, dovesse centrare la qualificazione europea l'operazione sarebbe automatica. E la Juve avrebbe una percentuale sulla futura rivendita.

Un'operazione complessa, ma risolvibile considerato il rilancio del calciatore che Raffaele Palladino avva inizialmente (col Como) provato a utilizzare da trequartista, ma che da mezzala con Cataldi a fungere da mediano e Mandragora altra mezzala, forma il centrocampo made in Italy che ha fatto ripartire di slancio la Fiorentina. Prima il passaggio del turno in Conference contro il Panathinaikos, quindi la splendida vittoria di domenica (3-0) contro la Juve che ha esaltato il popolo viola che vive in modo esagerato per quella partita. Fagioli guadagna quasi due milioni l'anno e su questo non ci sono discussioni. L'unico punto è accelerare la pratica, senza aspettare l'esito del campionato ancora piuttosto incerto con più club in ballo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.