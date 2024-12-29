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Sottil suona la carica: "Non dobbiamo mollare un centimetro. Buon punto, mai facile giocare qui"

Siamo felici ora testa al Napoli. Peccato aver preso i due gol subito all'inizio dei due tempi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 dicembre 2024 20:24
Sottil suona la carica: "Non dobbiamo mollare un centimetro. Buon punto, mai facile giocare qui" -
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Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina, è stato autore di una buona prova oggi, all'87' ha segnato il gol del 2-2, ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Gol? Si noi ci speriamo sempre, abbiamo fatto una grande partita peccato che abbiamo preso subito gol ma reazione da grande squadra, gran punto non è mai facile giocare qui, siamo felici ora il Napoli.

A prescindere dal gol la squadra ha grande fiducia, lavoro fantastico, peccato aver perso due partite, l’ultima con l’Udinese ma fa parte del percorso, grande prova di rivincita, sono contentissimo per me e la squadra, non dobbiamo mollare un centimetro”.

https://www.labaroviola.com/pagelle-fiorentina-che-gol-di-sottil-kean-bomber-vero-cataldi-flop-colpani-fantasma/282533/

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