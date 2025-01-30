Corriere dello Sport: “Fagioli, la Juve apre ad un prestito con obbligo, la Fiorentina punta al diritto di riscatto”
Nelle prossime ore previsti nuovi contatti
L'obiettivo principale di Pradé, lasciando da parte l'affare Zaniolo, sarà quello di regalare a Palladino un altro centrocampista, dopo Folorunsho. Difficilmente arriverà prima della gara col Genoa, quindi il tecnico viola sarà costretto a fare con quanto ha già in casa (ovvero poco, vista la squalifica di Adlì e le condizioni precarie di Cataldi). Il profilo da ultimo giorno di mercato è stato già individuato dai dirigenti viola e porta il nome di Nicolò Fagioli.
Centrocampista classe 2001, in uscita dalla Juventus. Il club bianconero gradirebbe monetizzare sulla sua cessione e spingerebbero quindi per un'uscita in prestito con obbligo, Pradè e i suoi preferirebbero un prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore ci saranno contatti più diretti e le due società potrebbero venirsi incontro, magari chiudendo sulla base di un prestito con obbligo condizionato al numero di presenze. In salita invece la strada che porta a Warren Bondo: il Monza fa muro e chiede circa 15 milioni, cifra in questo momento irraggiungibile per la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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