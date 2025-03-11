Nazione: “Corsa al biglietto, contro la Juve stadio verso il sold out: 23mila gli spettatori”

I tifosi viola si preparano a vivere due serate intense al Franchi

Prima il Panathinaikos, poi la Juventus. I tifosi viola si preparano a vivere due serate intense al Franchi nel giro di quattro giorni. Se la prevendita per giovedì procede a rilento, discorso diverso per il match di domenica (ore 18) contro i bianconeri di Motta, reduci dalla batosta con l'Atalanta. Occasione per la Fiorentina per accorciare le distanze, anche se l'obiettivo prioritario è passare il turno in Europa.

Dicevamo dell'attesa per la sfida con la Juventus. Tanti settori sono esauriti da giorni, come la Curva Ferrovia, i due Parterre di Tribuna e Maratona, la stessa Maratona. Si trovano tagliandi in Tribuna, nelle zone più centrali. Possibile che venga messo in vendita qualche altro biglietto a scarsa visibilità. Alla fine sarà superata quota 20.000 spettatori, a ridosso del match si potrà salire ancora. Non troppo, il sold out del Franchi è collocabile attualmente tra i 22.000 e i 23.000 spettatori. Lo scrive La Nazione.