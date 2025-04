Sentite Zambrotta: “Kean? Io non avrei venduto Fagioli, sta facendo un campionato straordinario”

Gianluca Zambrotta, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Fagioli e di Kean: “Kean? lo non avrei venduto… Fagioli, che a Firenze sta disputando un campionato straordinario come Kean. E andava tenuto anche un senatore come Danilo. Entrambi andavano trattati in maniera diversa dalla società. Viahovic? Mi stupisce che non segni, che considero un grande centravanti. Dusan ha sempre fatto gol e sono convinto ricomincerà in fretta, magari già sabato con il Lecce. Tudor, oltre che un ottimo tecnico, è un eccellente motivatore e toccherà le corde giuste con il serbo”.