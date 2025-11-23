23 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:59

Fiorentina Femminile beffata dalla Juventus, Pinones Arce: “Gol con giocatrice a terra, è clamoroso!”

News

Redazione

23 Novembre · 18:47

La delusione dell'allenatore della Fiorentina Women dopo la sconfitta subita contro la Juventus dopo un contatto non fischiato dall'arbitro

Sconfitta di misura per la Fiorentina Femminile che è uscita sconfitta di misura a Biella nel secondo atto di Fiorentina-Juventus di questo weekend.
Fa discutere molto l’episodio decisivo con il gol realizzato da Estela Carbonell nel recupero realizzato dopo un fallo non fischiato con la calciatrice viola rimasta a lungo a terra dopo il contatto.

Non ci sta l’allenatore della Fiorentina Pinones Arce che ha sfogato la sua frustrazione sui canali ufficiali del club:
“E’ un episodio che ha deciso la partita, per me era fallo, sia live che rivedendolo nei video, non riesco a capire come fanno a non vederlo.”

L’attacco dell’allenatore della Fiorentina Femminile sugli avversari:
“Inoltre non capisco come una società così grande continui a giocare vedendo che avevamo una giocatrice per terra, e poi si parla di fari play… Per me è una cosa clamorosa”

