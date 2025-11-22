Mandragora, che sassata! L'8 viola risponde al gol di Kostic. Fiorentina-Juve finisce 1-1

Nel primo tempo Kean colpisce l'incrocio dei pali, nel secondo De Gea super su McKennie

Oggi alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi, la Fiorentina di Paolo Vanoli ospita la Juventus del toscano Luciano Spalletti. La Viola è ancora a caccia della prima vittoria in Serie A, e oggi gioca quella che è a Firenze "la partita" da fanalino di coda. Torna Kean agli ordini di Vanoli, assente Gosens che non ha ancora recuperato del tutto dagli infortuni.

PRIMO TEMPO- Primi minuti di studio tra le due squadre. Al 7’ Locatelli prende il tempo e recupera il pallone dai piedi di Mandragora, poi riparte, Fagioli lo ferma e si prende il giallo per fallo tattico. Al 10’ retro passaggio di Sohm a De Gea che deve sventare la minaccia con i piedi, rischia la Fiorentina. Al 12’ doppio passo di Kean che mette dentro, la Juve chiude, non arriva Piccoli. Al 14’ Vlahovic si libera dalla marcatura di Pablo Marì, i due si trattengono, Doveri fischia calcio di rigore. Il fischietto di Roma viene richiamato all’OFR, dopo la revisione cambia la decisione che aveva preso in campo. Al 24’ Cambiaso murato al momento del tiro da Ranieri. Al 25’ che chance per la Fiorentina! Mandragora in verticale per Kean che punta l’uomo sulla colpisce in pieno l’incrocio dei pali. Al 31’ Mandragora con il mancino calcia la punizione, ma non riesce a trovare lo specchio. Al 35’ occasione clamorosa per Vlahovic che vince l’1vs1 con Pablo Marì, Pongracic gli tocca il pallone, il serbo calcia ma non trova più la porta. Al 39’ Parisi varia il sinistro ma colpisce il pallone troppo di esterno e la conclusione finisce sul fondo. Al 42’ ammonito McKennie che va dritto su Ranieri. Al 43’ Mandragora fa da sponda in area per Kean che calcia. Al 46’ Kean si mette in proprio, Locatelli lo chiude. Al 50’ la Juve sblocca il risultato con Kostic, Pongracic gli lascia troppa distanza e il serbo calcia dalla distanza e trafigge De Gea.

SECONDO TEMPO- Nella ripresa fuori Dodò, dentro Fortini. Al 46’ Fagioli crossa dentro per Piccoli, palla deviata in corner. Al 47’ Mandragora prova a sorprendere Di Gregorio. Al 48’ Kean per Mandragora, sassata del numero 8 che firma l’1-1, esplode il Franchi. L’ex colpisce ancora! Al 51’ si coordina Locatelli che calcia di destro, conclusione centrale. Al 51’ Di Gregorio dice di no a Kean che calcia bene, il portiere della Juve si distende. Al 53’ Fagioli dentro, Parisi calcia, palla in angolo. Al 57’ ripartenza Juve, Yildiz calcia, De Gea chiude. Al 60’ dentro Ndour e Gudmundsson, per Piccoli e Sohm. Al 61’ ottimo cross di Fortini, ma Kean viene anticipato in angolo dai difensori bianconeri. Al 65’ dentro Cabal e Moretti, fuori Thuram e Kostic. Al 69’ dentro Kouadio, fuori Parisi. Al 72’ pasticcio di Marì, Vlahovic calcia, palla fuori dallo specchio. Al 75’ conclusione di Miretti, che calcia sull’esterno della rete. Al 76’ fuori Cambiaso, dentro Conceiçao. All’80’ salva De Gea sulla conclusione di testa di McKennie. All’82’ fuori Ranieri, dentro Viti. All’84’ giallo per Cabal e Mandragora. All’87’ fuori Vlahovic e Yildiz, dentro Openda e David. Al 93’ giallo per Miretti. Fiorentina-Juve finisce 1-1.