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Gazzetta: “Fagioli ha l’obbligo di riscatto in caso di Europa ma la Fiorentina è pronta a riscattarlo a prescindere”

Fagioli viaggia verso la permanenza alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 marzo 2025 09:44
Gazzetta: “Fagioli ha l’obbligo di riscatto in caso di Europa ma la Fiorentina è pronta a riscattarlo a prescindere” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Gli indiziati principali verso il sì definitivo sono Nicolò Fagioli e Robin Gosens, il primo arrivato a gennaio, l'altro la scorsa estate con formule che hanno il diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Per l'ex Juventus dipenderebbe dall'acceso in Europa (Conference compresa), ma l'intenzione dei dirigenti è assicurarselo a prescindere dalla cifra fissata di 13,5 (+2,5 di bonus eventuali). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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