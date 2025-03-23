Gazzetta: “Fagioli ha l’obbligo di riscatto in caso di Europa ma la Fiorentina è pronta a riscattarlo a prescindere”

Fagioli viaggia verso la permanenza alla Fiorentina

Gli indiziati principali verso il sì definitivo sono Nicolò Fagioli e Robin Gosens, il primo arrivato a gennaio, l'altro la scorsa estate con formule che hanno il diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Per l'ex Juventus dipenderebbe dall'acceso in Europa (Conference compresa), ma l'intenzione dei dirigenti è assicurarselo a prescindere dalla cifra fissata di 13,5 (+2,5 di bonus eventuali). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.