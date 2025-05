Gazzetta: “La Fiorentina vorrebbe riscattare Fagioli ma domani serve una partita da campione”

Fagioli? La situazione dell’ex juventino è differente. Il club bianconero ha deciso di non puntarci più. Le vicende extra campo, causa scommesse, hanno influito non poco. La Fiorentina e Palladino hanno, invece, deciso di crederci e l’idea sarebbe quella di riscattarlo. Ai 2 milioni e mezzo versati, ne vanno aggiunti altri 13 e mezzo a fine stagione. Palladino usa Fagioli da mezzala. In Conference lo ha sempre schierato titolare, tranne che all’andata a Celje in Slovenia nei quarti. Al ritorno col Panathinaikos negli ottavi giocò 100 minuti. Molto bene. Fagioli alterna buone prestazioni, condite da un tecnica di alto livello, a prove insufficienti in cui commette errori banali. Il tecnico, bravo nel lavoro di recupero psicologico anche su di lui, gli dà molta fiducia. Quella di cui aveva bisogno. Domani però serve una partita da campione. E’ in ballo il suo futuro. E la quarta finale della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.