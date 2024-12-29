De Gea: "Me lo sentivo che sul 2-1 eravamo ancora in partita e potevamo pareggiare"

Grande lavoro della squadra oggi, partita importantissima per la fiducia

David De Gea, portiere della Fiorentina, è stato autore di una grande prova con almeno tre interventi decisivi durante Juve-Fiorentina, terminata poi 2-2 grazie alla rete segnata all'87' da Riccardo Sottil. Ecco le parole dello spagnolo ai microfoni di Sky Sport: “Importantissimo per la fiducia, me lo sentivo che sul 2-1 eravamo ancora in partita e potevamo pareggiare, grande lavoro della squadra”.

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