Corriere dello Sport rivela: “Via Weah. La Juve potrebbe puntare con forza su Dodò”

La Juve avrebbe ceduto Weah entro il 30 giugno al Nottingham insieme a Mbangula, il rifiuto di Tim però ha fatto saltare il banco, costringendo la proprietà a garantire un aumento di capitale da 15 milioni per restare in linea con i parametri Uefa. Così la richiesta si è alzata a 20, tra la furia del procuratore Sambague e il diktat del Marsiglia che non intende aggiungere un euro in più rispetto alla cifra pattuita tra Juve e Forest, sentendosi forte di un accordo totale con il calciatore. Una volta salutato Weah, Comolli acquisterebbe un esterno tra Dodo, Molina, Gutierrez e Piquerez. Il tempo scorre, sta già finendo la prima parte della preparazione, tra 25 giorni comincia il campionato e la Juve risulta incompleta in tre reparti su quattro. Lo scrive il Corriere dello Sport.