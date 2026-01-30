30 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:53

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Joseph Commisso: “Non ero mai stato al Viola Park, l’ho visto per la prima volta domenica sera”

News

Joseph Commisso: “Non ero mai stato al Viola Park, l’ho visto per la prima volta domenica sera”

Redazione

30 Gennaio · 18:54

Aggiornamento: 30 Gennaio 2026 · 21:04

TAG:

FiorentinaJoseph Commisso

Condividi:

di

Joseph Commisso, il nuovo presidente della Fiorentina, ha parlato anche del Viola Park e della situazione dello stadio Franchi

Joseph Commisso ha parlato, nel suo intervento (QUI LA VERSIONE INTEGRALE) anche di stadio Franchi e Viola Park, queste le sue parole:

Quando entro al Rocco B. Commisso Viola Park, vedo tutta la passione di mio padre e il suo desiderio di creare qualcosa di bello, funzionale e duraturo. Quando torno al Franchi, questo rafforza una verità semplice: Firenze merita uno stadio moderno e rinnovato, capace di accogliere i tifosi in modo degno della Fiorentina.

La questione stadio resta complessa, ma auspichiamo che le istituzioni e tutti i soggetti coinvolti possano individuare un percorso chiaro, affinché Firenze possa finalmente avere uno stadio moderno e rinnovato in tempi ragionevoli. Come Club, saremo sempre disponibili a collaborare in modo costruttivo, mettendo al centro gli interessi dei nostri tifosi e della città. Tra poco tornerò in America, dove ho altri impegni, tra cui Mediacom. Ma anche da lontano, il mio impegno sarà costante”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio