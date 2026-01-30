Joseph Commisso: “Non ero mai stato al Viola Park, l’ho visto per la prima volta domenica sera”

Joseph Commisso ha parlato, nel suo intervento (QUI LA VERSIONE INTEGRALE) anche di stadio Franchi e Viola Park, queste le sue parole:

“Quando entro al Rocco B. Commisso Viola Park, vedo tutta la passione di mio padre e il suo desiderio di creare qualcosa di bello, funzionale e duraturo. Quando torno al Franchi, questo rafforza una verità semplice: Firenze merita uno stadio moderno e rinnovato, capace di accogliere i tifosi in modo degno della Fiorentina.

La questione stadio resta complessa, ma auspichiamo che le istituzioni e tutti i soggetti coinvolti possano individuare un percorso chiaro, affinché Firenze possa finalmente avere uno stadio moderno e rinnovato in tempi ragionevoli. Come Club, saremo sempre disponibili a collaborare in modo costruttivo, mettendo al centro gli interessi dei nostri tifosi e della città. Tra poco tornerò in America, dove ho altri impegni, tra cui Mediacom. Ma anche da lontano, il mio impegno sarà costante”