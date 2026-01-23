Joseph Commisso nominato Vicepresidente e Amministratore Delegato ad interim di Mediacom

In data odierna, Mediacom Communications ha annunciato che il proprio Consiglio di Amministrazione ha nominato Giuseppe B. Commisso Vicepresidente e Amministratore Delegato ad interim.

Questo è quanto scritto nel comunicato trasmesso dalla Fiorentina:

“Giuseppe opera in Mediacom Communications da quasi vent’anni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, tra cui più recentemente quello di Group Vice President, Corporate Finance, oltre a essere membro del Consiglio di Amministrazione. La nomina è avvenuta poco prima della scomparsa di Rocco B. Commisso, fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Mediacom Communications”.

“Mio padre, Rocco, è stato un visionario straordinario e ha contribuito a plasmare l’industria del cable nel corso di una carriera durata quasi 50 anni”, ha dichiarato Giuseppe B. Commisso. Sono onorato della fiducia e del sostegno del Consiglio di Amministrazione e non vedo l’ora di lavorare con il team dirigenziale di Mediacom Communications, di eccezionale talento, per continuare a offrire un servizio eccellente ai nostri clienti e affrontare un settore in continua evoluzione. Mio padre ha posto le basi per un futuro luminoso di Mediacom Communications e intendo dare attuazione alla sua visione con integrità e dedizione”.

Oltre al suo impegno in Mediacom, Giuseppe B. Commisso è membro del Consiglio di Amministrazione dell’ACF Fiorentina, club calcistico con sede a Firenze che milita nel campionato di Serie A. Ha conseguito una laurea in Ingegneria Civile presso la Columbia University e ha partecipato al Cable Executive Management Program della Harvard Business School, sponsorizzato dalla CTAM Educational Foundation.