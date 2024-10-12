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Joseph Commisso: "Vincere la Conference è il nostro obiettivo. Firenze merita una grande festa"

Joseph sta proseguendo la sua attività, divisa tra Fiorentina e Mediacom, con un obiettivo ben preciso in ottica viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2024 17:41
Joseph Commisso: "Vincere la Conference è il nostro obiettivo. Firenze merita una grande festa" - Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, amichevole Fiorentina, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 30.07.2021, amichevole Fiorentina, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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La storia di Joseph Commisso e in particolare la sua traiettoria lavorativa, giunta a Firenze, hanno solleticato l'attenzione del suo vecchio college, la Millbrook School che gli ha dedicato un approfondimento speciale.

Si parla anche del suo ruolo nella Fiorentina, definito come quello del “bilanciatore degli stipendi dei giocatori, incaricato di gestire saggiamente gli investimenti con l'obiettivo di acquistare giocatori a basso costo e venderli a un valore più alto".

Una strategia, si legge, “che si è rivelata vincente con giocatori di punta come Dušan Vlahović Federico Chiesa, entrambi venduti dalla Fiorentina alla Juventus a cifre elevate negli ultimi anni”.

Joseph sta proseguendo la sua attività, divisa tra Fiorentina Mediacom, con un obiettivo ben preciso in ottica viola: “Arrivare di nuovo alla finale della UEFA Conference League nel 2025, vincere il torneo e alzare il primo trofeo europeo dal 1961. Questo è l'obiettivo, per il quale Joseph promette fuochi d'artificio e una grande festa”.

Collovati: “Ben vengano profili dai settori giovanili come Comuzzo. E’ un difensore vecchio stampo”

https://www.labaroviola.com/collovati-ben-vengano-profili-dai-settori-giovanili-come-comuzzo-e-un-difensore-vecchio-stampo/272182/

 

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