Di seguito riportiamo il post pubblicato sul profilo Instagram di Franck Ribery. Il francese non stava nella pelle, aspettava di rientrare in campo ed è stato il faro della squadra. In più di un’occasione avrebbe potuto far esultare i suoi tifosi da casa. Ecco il testo di didascalia alla foto:

“Bello essere tornati in campo. Buona partita, buona battaglia. Sfortunatamente non abbiamo vinto. Ma dobbiamo continuare a giocare così. Forza Ragazzi!“.