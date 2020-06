L’età anagrafica di Franck Ribery è bugiarda. Dopo sette mesi di stop per il brutto infortunio subito alla caviglia e la conseguente operazione il campione francese è tornato ieri in campo per Fiorentina-Brescia. I viola pareggiano ma Ribery vince la sua prima battaglia. Il francese non è al top, ma già così spicca rispetto al gruppo. La sua sostituzione, per Cutrone, è arrivata solamente dopo il 90′ mentre la si aspettava molto tempo prima. Bentornato Franck. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.