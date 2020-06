Fiorentina-Brescia, le probabili: Vlahovic in attacco con Chiesa, Pulgar e Duncan con Castrovilli

La Fiorentina di Beppe Iachini torna in campo dopo la sospensione del campionato di Serie A per l’emergenza sanitaria e affronta in casa il Brescia di Diego López per la 27ª giornata. I toscani sono tredicesimi in classifica a quota 30, con un cammino di 7 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, e possono ancora sperare in un piazzamento per le Coppe europee, mentre è disperata la situazione dei lombardi, desolatamente all’ultimo posto con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 18 k.o.

Nei 18 confronti giocati in Serie A in casa dei viola, sono questi ultimi a condurre sul piano statistico con 14 successi, 2 pareggi e 2 affermazioni delle Rondinelle. La Leonessa, fra le squadre attualmente in Serie A, è quella contro cui la Fiorentina ha vinto in percentuale più gare casalinghe, ben il 78%.

L’ultimo successo dei lombardi in casa della viola risale addirittura a 50 anni fa: il 19 aprile del 1970 il Brescia espugnò per 1-0 l’allora Comunale di Firenze grazie ad una rete di Gigi Simoni. Da allora si sono registrate 6 vittorie toscane e 2 pareggi. Tuttavia la squadra viola si è imposta in appena uno degli ultimi 9 impegni casalinghi del torneo, ovvero lo scorso gennaio quando superò la SPAL 1-0.

Nelle ultime 4 gare disputate in campionato prima dell’interruzione la Fiorentina ha rimediato una sconfitta, una vittoria e 2 pareggi consecutivi, mentre il Brescia è reduce da un pareggio e 3 k.o. consecutivi. I lombardi subiscono reti da 11 gare di fila, e non fanno registrare una striscia più lunga dal campionato 1997/98 (in quel caso subirono goal per 13 partite).

A livello individuale, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono i migliori marcatori della formazione toscana con 6 reti segnate ciascuno, mentre Mario Balotelli, che non è stato nemmeno convocato da Lopez perché al centro di una diatriba con il club e il presidente Massimo Cellino, è il giocatore più prolifico della Leonessa con 5 reti all’attivo.

Qualora andasse a segno contro il Brescia, inoltre, Federico Chiesa stabilirebbe il suo primato di reti in una stagione, visto che in entrambe le precedenti si era fermato a 6 marcature. L’italo-brasiliano del Brescia Romulo è il grande ex del confronto, avendo giocato 30 partite di Serie A dal 2011 al 2013 in maglia viola. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-BRESCIA

Fiorentina-Brescia si disputerà la sera di lunedì 22 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d’inizio della gara, che sarà la 38ª in Serie A fra le due squadre, è previsto per le ore 19.30.

DOVE VEDERE FIORENTINA-BRESCIA IN TV

La partita Fiorentina-Brescia potrà essere seguita in diretta televisiva su Sky, sintonizzandosi sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).

FIORENTINA-BRESCIA IN DIRETTA STREAMING

Naturalmente Fiorentina-Brescia sarà visibile anche in diretta streaming. Grazie al servizio Sky Go i clienti Sky potranno seguirla sia su dispositivi mobili, come tablet e smartphone, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia sul proprio personal computer o notebook.

Per tutti, inoltre, sarà possibile acquistare un pacchetto fra quelli offerti da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere la Serie A e il meglio della programmazione della tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-BRESCIA

Intera rosa a disposizione di Iachini a parte il lungodente Kouamé. Il tecnico viola dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Davanti tandem composto da Chiesa e Vlahovic, con Ribery e Cutrone che potrebbero subentrare a gara in corso. In mediana sulle due fasce dovrebbero agire Lirola e il brasiliano Dalbert, con Pulgar in cabina di regia e Duncan e Castrovilli favoriti su Benassi e Agudelo per il ruolo di mezzali. In difesa Caceres dovrebbe completare la linea a tre con Milenkovic e capitan Pezzella, mentre fra i pali ci sarà il polacco Dragowski.

Diego López potrebbe rispondere con il 4-3-1-2. Senza Balotelli, nemmeno convocato, il tecnico uruguayano punterà in attacco sul tandem composto da Torregrossa e probabilmente Ayé, favorito su Alfredo Donnarumma e Skrabb, con Zmrhal nel ruolo di trequartista. In mediana Tonali potrebbe stringere i denti nonostante un affaticamento muscolare e partire titolare, altrimenti spazio a Dessena. Le mezzali saranno Bjarnason e uno tra Spalek o Romulo, visto che Bisoli ha finito la stagione per la lesione del tendine rotuleo dopo essersi fatto male nella propria abitazione. Davanti al portiere Joronen, difesa in emergenza viste le assenze di Chancellor e Cistana: al centro spazio al giovane Mangraviti in coppia con Mateju, mentre Sabelli e Martella si candidano come esterni bassi titolari. Out il secondo portiere Alfonso..

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Mateju, Martella; Spalek, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Ayé.

