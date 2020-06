Uno studio rivela che per occasioni create la Fiorentina avrebbe dovuto vincere contro il Brescia. Il grafico

Come sarebbero dovuti finire i match del 27esimo turno in base alle occasioni costruite? Grazie all’aiuto di ‘undestat.com’, vi proponiamo la classifica degli expected goals (indice sempre più utilizzato e affidabile per analizzare la pericolosità offensiva delle squadre) dei quattro recuperi del 25esimo turno. In base alle occasioni da rete create, quasi tutti i risultati finali rispecchiano l’andamento del match con qualche eccezione: su tutte, spicca l’1-4 di Genoa-Parma coi rossoblu che hanno creato più palle gol degli avversari. Avrebbero meritato qualcosa in più l’Inter e la Fiorentina. Più equilibrata di quanto dica il risultato finale Hellas Verona-Napoli. In basso il grafico. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.