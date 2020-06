Secondo La Nazione, il protocollo attualmente in vigore afferma che al massimo potranno accedere al Franchi 300 persone per Fiorentina-Brescia, ma non è detto che non possano arrivare degli allentamenti. Il piano di sicurezza è pronto, accessi differenziati, percorsi negli spogliatoi delimitati, gel per tutti, mascherine e termoscanner. I giornalisti che verranno ammessi saranno 10.