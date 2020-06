Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha raccontato la ripartenza del campionato di Serie A ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “Siamo molto eccitati dall’idea di riprendere la stagione. Non vediamo l’ora di stare coi compagni e la nostra gente, anche se per ora ci seguiranno dalla tv. I tifosi sono il dodicesimo uomo, lotteremo ogni minuto per loro”. Come vi siete allenati in queste settimane? “Abbiamo faticato in avvio, la sosta è stata dannosa. Ora abbiamo incamerato una nuova mini-preparazione”. Il suo ruolo cambia? “Sono e resto una mezzala. Il mister Iachini cerca di togliermi dei difetti per migliorare ancora”. Che sensazioni ha in vista del finale di stagione? “Abbiamo davanti un mini-campionato, ora pensiamo al Brescia intanto”.