“Penso che i ritmi in questa ripartenza – ha detto Riccardo Galli a Radio Bruno – saranno quelli dei ritiri estivi. Fiorentina-Brescia risentirà di tutto quello che è successo, giocare con l’ultima in classifica in avvio è un vantaggio. Se De Zerbi dovesse rinnovare va depennato dalla lista della Fiorentina altrimenti resterà un candidato per il post Iachini ma non so quanto possa essere il salto di qualità. Mercato? Tante pretendenti per Pezzella e Milenkovic. Da Lafont arriveranno tanti soldi. Dalber e Biraghi? Il prestito potrebbe essere rinnovato”.