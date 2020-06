Beppe Iachini ha parlato ai microfoni di Viola Channel, queste le sue parole:

“La ripresa sarà qualcosa di inimmaginabile, dobbiamo fare in 35 giorni quello che avremmo dovuto fare in tre mesi con molto caldo e recuperi ristretti tra una partita e l’altra. È una situazione particolare per tutti e anche noi dovremo affrontarla nella maniera giusta. Curando tutti i particolari, poi sarà il campo a dirci cosa dovremo andare a fare.

Non ci saranno i nostri tifosi e questo ci dispiace perché sono il dodicesimo uomo in campo, ci siamo sempre affidati molto ai nostri tifosi e al loro calore. La partita contro il Brescia sarà particolare perché non sappiamo come faremo, quando abbiamo finito prima del lockdown eravamo la terza difesa del campionato dal mio arrivo a Firenze. Non sottovalutiamo il Brescia, sarà come affrontare la Juventus”