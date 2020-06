L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a TGR Toscana, questa una prima parte delle sue parole, la seconda parte andrà in onda alle 19.30:

“Il calcio ci mancava, la salute resta la cosa più importante a cui dobbiamo tenere grande attenzione, è importante tornare a giocare con sicurezza. Sicuro ci mancheranno i tifosi sugli spalti, per la Fiorentina sono il 12° uomo in campo, ci hanno sempre seguito in casa e fuori con grande affetto. Giocare con uno stadio vuoto non è la stessa cosa.

Ribery si sta allenando e sta facendo tutto quello che può fare insieme alla squadra con l’obiettivo di tornare nel miglior modo possibile ed essere impiegato nella maniera migliore ma dobbiamo valutare tante cose, viene da un infortunio grave, questo dobbiamo verificarlo con lo staff medico. Il Brescia? Dobbiamo affrontarla come se fosse la Juventus, sono ben organizzati e hanno tanta qualità”