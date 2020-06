Iachini: “Meritavamo di vincere contro Brescia e Lazio. Sassuolo gioca insieme da anni, noi da pochi mesi”

Alla vigilia della partita contro il Sassuolo ha parlato Beppe Iachini, queste le sue parole:

“La squadra ha dimostrato di essere in continua crescita in queste due partite, togliendo i primi minuti contro il Brescia dove ci siamo adattati al campo dopo non aver giocato per 3 mesi. Abbiamo dimostrato di stare bene fisicamente, stiamo lavorando bene. Abbiamo tirato in porta 30 volte tra Brescia e Lazio. Meritavamo almeno 4 punti in queste partite. Vediamo il recupero dei ragazzi per capire la formazione da schierare in campo

Dobbiamo reagire con la maniera positiva dopo quello che è successo. Non abbiamo portato a casa quanto meritavamo. Ci serve precisione e cattiveria per segnare. Abbiamo preso due traverse e subito qualche situazione dubbia, dobbiamo reagire e portare a casa la vittoria.

Var a chiamata? Penso che sia utile per tutti per aiutare gli arbitri e le squadre su quegli episodi dubbi. L’utilizzo della Var abbassa gli errori e le polemiche, dobbiamo utilizzarla. Questi episodi ci hanno tolto qualcosa. Ma questo non deve essere un alibi, dobbiamo reagire.

Ribery? Franck è un giocatore importante, ha personalità e ci dà qualità. Il Sassuolo lavoro insieme da due anni, con lo stesso allenatore. Noi stiamo insieme da meno tempo. Dobbiamo fare attenzione ad un gruppo che ha anche delle individualità molto importanti. Di loro temo la loro organizzazione. In velocità sono molto forti”