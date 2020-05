Fiorentina-Brescia come sarà? Non si sa ancora se si giocherà il 13 giugno come vorrebbe la Lega, o il 20 come vorrebbe il Governo. L’orario? Tre fasce possibili. Le certezze? 300 persone dentro allo stadio (10 in tribuna, 100 in campo tra calciatori e staff e 100 addetti alle norme, fuori dal campo). Gli arrivi saranno divisi, nessuna stretta di mano o bambini in campo, le proteste minimo ad un metro di distanza. Dopo la gara le conferenze saranno via Skype, non si sa ancora se le riserve potranno cambiarsi con i titolari oppure no. Lo riporta La Nazione.