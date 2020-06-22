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Castrovilli manda un messaggio ai tifosi viola: "Oggi ci mancherete tanto, sarete con noi" VIDEO

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha voluto mandare un video messaggio ai tifosi viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2020 14:35
Castrovilli manda un messaggio ai tifosi viola: "Oggi ci mancherete tanto, sarete con noi" VIDEO - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Tramite i canali social della Fiorentina, Gaetano Castrovilli ha voluto mandare un messaggio ai tifosi viola in vista della partirà di questa sera tra Fiorentina e Brescia in programma alle ore 19.30 allo stadio Franchi di Firenze, una partita che, causa norme Covid-19, non vedrà la presenza del tifo gigliato. Questo il messaggio di Castrovilli


 

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