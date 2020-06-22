Castrovilli manda un messaggio ai tifosi viola: "Oggi ci mancherete tanto, sarete con noi" VIDEO
Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha voluto mandare un video messaggio ai tifosi viola
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2020 14:35
Tramite i canali social della Fiorentina, Gaetano Castrovilli ha voluto mandare un messaggio ai tifosi viola in vista della partirà di questa sera tra Fiorentina e Brescia in programma alle ore 19.30 allo stadio Franchi di Firenze, una partita che, causa norme Covid-19, non vedrà la presenza del tifo gigliato. Questo il messaggio di Castrovilli