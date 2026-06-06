Aquilani sbarca in Serie A: dopo il miracolo con il Catanzaro è vicino a sostituire Grosso a Sassuolo

Alberto Aquilani è sempre più vicino alla panchina del Sassuolo

Alberto Aquilani è sempre più vicino alla panchina del Sassuolo. Come abbiamo raccontato negli ultimi giorni, quest'ultimo è sempre stato il candidato principale a prendere il posto di Fabio Grosso, orientato a guidare la Fiorentina dopo la separazione con Vanoli. Adesso, le due parti sono orientate a trovare l'intesa definitiva, che, con molte probabilità, arriverà già domani, 6 giugno

Nell'ultima stagione, Aquilani ha guidato il Catanzaro fino al quinto posto in Serie B. Poi, ai playoff è arrivato in finale contro il Monza di Paolo Bianco: nel doppio confronto con i biancorossi, però, la formazione giallorossa non è riuscita a centrare la promozione. L'ex allenatore del Pisa, però, potrebbe comunque ritrovarsi su una panchina della massima serie italiana nella prossima stagione. Lo scrive Gianluca Di Marzio