TMW: “Il Como ha messo la freccia per Liberali e vuole provare a chiudere in tempi rapidi”

Su Liberali tante squadre tra cui la Fiorentina, ma il Como ha fretta di chiudere

Mattia Liberali è il giocatore più atteso della Nazionale Under 19 guidata da Alberto Bollini che quest'oggi a partire dalle ore 17 inizierà il suo Europeo di categoria contro la Serbia. L'esterno d'attacco classe 2007 avrà il compito di trascinare una squadra che vuole superare un raggruppamento composto anche da Croazia e Ucraina, che proverà ad arrivare in fondo a una competizione vinta tre anni fa a Malta in finale contro il Portogallo. Quella era la squadra di Pio Esposito, Ndour, Kayode e Pisilli, questa invece è una generazione di giocatori nati tra il 2007 e il 2009 che in alcuni casi sono già all'estero per trovare maggiori opportunità di crescita.Tornando a Liberali, questo Europeo andrà in scena nel bel mezzo di una sessione di calciomercato che lo vedrà assoluto protagonista. Il calciatore di Carate Brianza è infatti reduce da una buona stagione in quel di Catanzaro, soprattutto da un finale in costante crescendo che ha portato mezza Serie A ad allacciare i contatti con la società calabrese e col suo entourage.Come risaputo, Liberali ha una clausola da sei milioni di euro (tre finiranno nelle casse del Milan) che rende il suo cartellino accessibile praticamente a tutte le società del nostro massimo campionato. Al momento però c'è soprattutto il Como che sta provando ad accelerare: dopo Nico Paz, la società lariana che il prossimo anno sarà impegnata su tre fronti vuole mettere sotto contratto anche il fantasista scuola Milan e al momento ha sorpassato anche il Sassuolo che resta comunque molto interessato e assolutamente in corsa. Ci sono poi tutte le altre squadre che hanno più volte chiesto informazioni: dalla Juventus al Torino, passando per il Cagliari e non solo. Scenari ancora possibili, anche se il Como ora sta provando a mettere la freccia e a chiudere l'operazione in tempi rapidi. Lo scrive TMW