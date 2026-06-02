TMW: “Domani Grosso incontrerà il Sassuolo per la risoluzione. Poi arriverà la firma con la Fiorentina”

Tutto pronto o quasi, per l'annuncio da parte della Fiorentina del suo nuovo allenatore

Tutto pronto o quasi, per l'annuncio da parte della Fiorentina del suo nuovo allenatore. In attesa della separazione formale con Paolo Vanoli, il club viola ha già trovato tutti gli accordi del caso con Fabio Grosso, tecnico autore di un ottimo campionato alla guida del Sassuolo.

Nella giornata di domani lo stesso Grosso incontrerà il Sassuolo per formalizzare la risoluzione del contratto ancora in essere, il tutto senza particolari strascichi. Lo stesso farà nelle prossime ore la Fiorentina con Vanoli. A quel punto tutte le tessere del puzzle saranno al proprio posto, con Grosso pronto per firmare con la Fiorentina il suo nuovo contratto.

Gli accordi di base prevedono un contratto che avrà durata biennale, fino all'estate del 2028, con ingaggio da 1,2 milioni di euro netti a stagione. Grosso si porterà dietro il suo staff di lavoro, per poi prendere possesso degli uffici del Viola Park ed iniziare a programmare la prossima stagione. Una scelta, quella dell'oramai ex Sassuolo, voluta fortemente da Fabio Paratici: il ds viola aveva portato l'ex campione del Mondo anche alla Juventus, nelle giovanili, dando di fatto il via alla sua carriera da allenatore. Ora il nuovo percorso comune che sta per iniziare, questa volta a Firenze. Lo scrive Tuttomercatoweb