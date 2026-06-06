Chiesa elogia Paratici: “È un grande dirigente, ha firmato l’Europa League del Tottenham”

Chiesa, attaccante del Liverpool ed ex Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta

Federico Chiesa, attaccante del Liverpool ed ex Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Non mi sarei mai immaginato la Fiorentina così in basso, la scorsa estate pensavo lottassero per le Coppe. lo ci tengo alla Viola. Paratici è un grande dirigente, ha vinto alla Juve e ha messo la firma anche nell'Europa League del Tottenham.“