Chiesa elogia Paratici: “È un grande dirigente, ha firmato l’Europa League del Tottenham”
Chiesa, attaccante del Liverpool ed ex Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta
A cura di Andrea Pagni
06 giugno 2026 12:27
Federico Chiesa, attaccante del Liverpool ed ex Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Non mi sarei mai immaginato la Fiorentina così in basso, la scorsa estate pensavo lottassero per le Coppe. lo ci tengo alla Viola. Paratici è un grande dirigente, ha vinto alla Juve e ha messo la firma anche nell'Europa League del Tottenham.“