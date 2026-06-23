Il resto del carlino rivela: “Kouadio piace anche al Modena, Galloppa lo vuole portare con sé”

Tanti club di Serie B su Kouadio della Fiorentina

Non c’è solo il Padova sulle tracce del difensore Eddy Kouadio che nell’ultima stagione è stato aggregato alla prima squadra della Fiorentina collezionando otto presenze fra Serie A (2) e Conference League (5). Il centrale, che può giocare anche come terzino destro, infatti è finito nel mirino anche di quel Modena dove ritroverebbe quel Daniele Galloppa in panchina che negli ultimi anni ne ha fatto un punto fermo della Primavera viola che ha vinto una Coppa Italia e un campionato.



Come si legge sul Resto del Carlino infatti gli emiliani sarebbero intenzionati a entrare in lotta con il Padova, che si è mosso in anticipo, per il difensore che potrebbe andare a sostituire quel Daniel Tonoli destinato a salire di categoria dopo un’annata da protagonista in cui si è contraddistinto anche per le qualità offensive. Lo scrive TMW