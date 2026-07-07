Chi ha fatto da modello per la nuova maglia resta alla Fiorentina? No, lo spot è stato girato ad Aprile

I calciatori che hanno fatto da modello per le nuove maglie sono stati scelti con criteri completamente diversi

Sono uscite ieri le immagini della nuove maglie della Fiorentina, che ovviamente come ogni anno hanno fatto discutere i tifosi divisi tra chi le apprezza e chi avrebbe voluto di meglio. Ma ha fatto discutere anche la scelta dei calciatori viola usati come modelli. Infatti hanno posato con la nuova maglia Ndour, Mandragora, Ranieri, Fagioli e De Gea e in molti hanno visto in questa scelta un segnale di una loro permanenza.

Ma in realtà non è affatto così. In primis lo spot della nuova maglia è stato girato ad Aprile e dunque difficile che potessero essere fatte valutazioni sui calciatori quando ancora non si conoscevano categoria e allenatore del futuro. Inoltre sulla scelta dei modelli anche Joma gioca un ruolo e ha un influenza, per esempio De Gea è un calciatore che ha Joma come sponsor tecnico e il brand spagnolo lo voleva per presentare le maglie.

Dunque la realtà è che ogni calciatore presente all'interno dello spot può salutare la Fiorentina in caso arrivi la giusta offerta. L'unica eccezione dovrebbe essere quella di Ndour, che ha una situazione contrattuale particolare (il PSG ha su di lui il 50% della rivendita) e su cui Paratici ha speso belle parole. Lui per il momento è l'unico ad avere alte chance di restare in viola